Женщина пыталась передать «срочное сообщение» Трампу: раскрыта реакция полиции

Правоохранительные органы США арестовали женщину, которая приблизилась к резиденции Дональда Трампа Мар-а-Лаго с целью передачи американскому президенту «срочного сообщения». 49-летняя Кэролайн Шоу из Орландо заявила также об оружии в автомобиле, сообщило издание The New York Post (NYP).

По информации правоохранительных органов, женщина припарковалась у резиденции на фургоне Mercedes. Она сообщила агентам Секретной службы США, что ей срочно необходимо поговорить с американским лидером. Женщина также сообщила об оружии в своем авто. Кэролайн и ее автомобиль задержали. В полиции не рассказали, было ли на самом деле в фургоне оружие. Во время инцидента американский президент находился в Вашингтоне.

В 2023 году было приостановлено действие водительских прав Шоу, сообщило издание Fox News. Женщина неоднократно нарушала правила дорожного движения и не оплачивала штрафы. Было выявлено еще одно нарушение — срок действия регистрации ее автомобиля истек в конце 2021 года. Согласно судебным документам, женщина не продлила регистрацию автомобиля.

Ранее сообщалось, что Трамп в костюме супермена взорвал соцсети.