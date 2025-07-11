Трамп в костюме супермена взорвал соцсети
Белый дом опубликовал постер с Трампом в костюме Супермена
Фото: [flickr.com]
На официальной странице Белого дома в социальной сети X был размещен постер, где президент США Дональд Трамп представлен в образе Супермена. Публикация изображения состоялась 11 июля.
«Символ надежды, правды, справедливости, американского пути. Супермен Трамп», — гласит подпись к фотографии.
На постере глава администрации, одетый в костюм известного супергероя, летит, глядя вверх. Предположительно, изображение было сгенерировано с использованием технологий искусственного интеллекта.
Ранее сообщалось, что Трамп отправляет зашифрованные сигналы России и Украине.