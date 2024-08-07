«Зарядка со стражем порядка»: юные жители Воскресенска стали участниками необычной акции

«Зарядка со стражем порядка» – это спортивная акция, которая направлена на поддержание физической формы и патриотическое воспитание молодого поколения. Недавно она прошла в одном из детских оздоровительных лагерей.

Ребята провели зарядку под руководством сотрудников УМВД России по г.о. Воскресенск. Также в мероприятии приняли участие активисты «Движение Первых», юнармейцы и волонтеры Подмосковья. Зампред Общественного совета Екатерина Иванова тоже не осталась в стороне. Она рассказала воспитанникам о том, насколько важно вести здоровый образ жизни и начинать свой день с физической активности.

Полицейский-водитель взвода Отдельной роты патрульно-постовой службы УМВД старший сержант полиции Николай Коняхин провел разминку, которая была направлена на развитие каждой группы мышц. А представители молодежных движений показали мастер-класс по акробатике и станцевали зажигательный флешмоб под музыку.

Теперь воспитанники детского лагеря знают немного больше о том, как нужно выполнять те или иные упражнения. Остается только пожелать им крепкого здоровья и счастливых дней, оставшихся до конца лета. Верим, что они продолжат делать зарядку даже по возвращении домой, ведь она дарит не только бодрость, но и хорошее настроение.