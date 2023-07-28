Женщины в зоне СВО: Из ХМАО отправилась третья доброволица

Зинаида Воробьева приняла решение помогать военным в зоне СВО достичь скорейшей победы. Коллектив пожарной части поддержал ее и устроил памятное прощание. Утром, 28 июля, все члены команды собрались, чтобы подарить Зинаиде цветы и пожелать скорейшего возвращения домой. Заместитель начальника части Павел Груздев отметил, что все гордятся поступком женщины. Теперь ее новыми коллегами станут военные в зоне спецоперации, где сама Зинаида будет работать радиотелефонистом по связи.

Зинаида Воробьева отметила, что ей тяжело расставаться с коллективом. Она испытывает волнение от поездки в зону СВО, но будет с радостью выполнять свои новые обязанности. Зинаида – не первая женщина-доброволец из региона. Ранее медсестра из Ханты-Мансийского округа решила помогать военным в зоне спецоперации на протяжении года, а после, возможно, продлит контракт. Предварительно доброволица прошла подготовку. Первой женщиной из региона стала фельдшер Екатерина, которая рассказала, что ее бабушка в годы Великой Отечественной войны была медсестрой.