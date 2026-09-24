Теплые выходные под занавес сентября: раскрыт прогноз для Москвы и области

Последние выходные сентября в Москве и Подмосковье будут по-осеннему мягкими: днем воздух местами прогреется до +19 градусов, а существенных осадков не ожидается. Ночами станет заметно прохладнее, местами возможен туман. Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какой будет погода 26 и 27 сентября.

«В субботу, 26 сентября, ночью будет переменная облачность, без осадков. По области местами возможен туман. В Москве температура составит 6–8 градусов, по области будет от +3 до +8. Днем также ожидается переменная облачность и без осадков, температура в столице поднимется до +16...+18 градусов, по области — до +14...+19», — сообщил Ильин.

По словам синоптика, воскресенье также не принесет заметного похолодания. Ночью в Москве будет +7...+9 градусов, в Подмосковье — +4...+9. Днем воздух в столице прогреется до +16...+18 градусов, по области — до +14...+19. В Москве осадков преимущественно не будет, а в отдельных районах Подмосковья возможен небольшой дождь — до 0–1 мм.

«В воскресенье сохранится переменная облачность. В Москве преимущественно без осадков, по области местами пройдет небольшой дождь. Ветер южный, 4–9 метров в секунду», — уточнил Ильин.

Начало следующей недели также не будет холодным. В понедельник ночью ожидается +5...+10 градусов, днем — +14...+19, местами пройдет небольшой дождь. Во вторник осадки маловероятны, температура ночью составит +7...+12 градусов, днем — +14...+19. При этом ветер будет слабым.

«Резкого перехода к холоду в начале следующей недели пока не ожидается. Температура днем останется в пределах +14...+19 градусов, хотя облачность увеличится, а в понедельник местами возможен небольшой дождь», — рассказал синоптик.

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