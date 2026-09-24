Экс-продюсер «Ласкового мая» Разин заблокировал аккаунт автора «Silver Night»

Автор вирусного ИИ-кавера «Седая ночь» («Silver Night»), «исполненного» Канье Уэстом, Август Септемберов сообщил 24 сентября, что его аккаунт в Instagram* после скандала с бывшим продюсером «Ласкового мая» Андреем Разиным оказался заблокирован. О подробностях инцидента ИИ-музыкант рассказал в своем телеграм-канале.

Конфликт разгорелся вокруг стремительно набравшего популярность трека — англоязычной версии «Седой ночи» Юрия Шатунова, сгенерированной нейросетью и «исполненной» голосом Канье Уэста.

Как сообщил сам Август в своем обращении к подписчикам, блокировка стала следствием серии действий со стороны лейбла World Media Alliance, работающего с Разиным.

«5 апреля, когда я выложил английскую версию «Седой ночи» (Silver Night), видео мощно завирусилось. Дальше в игру вступил лейбл World Media Alliance (он работает с Разиным). Сначала они просто скачали мое аудио и от своего имени залили на мировые площадки (то, что я сам не мог сделать без прав). Трек взлетел на первое место в Shazam! Увидев такой успех, со мной связались настоящие правообладатели из России, чтобы мы сделали нормальный, официальный совместный релиз. И вот когда мы его выпустили, World Media Alliance начал активно вставлять палки в колеса на всех площадках. Кстати, они точно так же вели себя и с оригинальными песнями Юрия Шатунова», — написал Август.

Блокировка аккаунта Августа в запрещенной соцсети происходит уже не в первый раз.

«Раннее они заблокировали мое самое первое видео, с которого и начался весь этот вирус. Я подал обжалование — и Instagram* вернул мне его. А сегодня утром я просто не смог зайти в свой аккаунт», — поделился ИИ-музыкант.

Он отметил, что данный факт его заставил поволноваться.

«Скрывать не буду — сначала сам немного испугался, думал, какие-то международные настоящие артисты блокнули, но оказалось, паниковать не из-за чего. Все нормально, страница в процессе восстановления», — успокоил подписчиков Август.

Стоит отметить, что сам Андрей Разин с конца 2025 года находится в международном розыске и заочно арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере; по имеющимся данным, он скрывается в США.

Ранее юрист Юрий Капштык рассказал, кто имеет права на спорный ИИ-кавер и чем конфликт грозит создателю трека.

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