Капитальный ремонт детсада при третьей школе выполнен уже на 98% во Фрязине
Во Фрязине практически полностью отремонтировали детсад при школе №3
Фото: [Министерство строительного комплекса Московской области]
Капитальный ремонт детского сада при школе №3 имени Героя Советского Союза А. Г. Дудкина выполнен уже на 98% во Фрязине. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Объект площадью 856 кв. метров расположен на улице Попова. Ремонтные работы в здании ведутся в рамках госпрограммы в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».
На площадке трудятся 15 человек. Строители завершают пусконаладочные работы и сборку, расстановку мебели. Ремонт завершится до конца текущего года.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил обновленный ДК «Мир» в Домодедове.