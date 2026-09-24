Специалисты Мособлводоканала с начала лета провели 127 замен пожарных гидрантов. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Аварийно-восстановительные бригады обновляли устаревшие конструкции и очищали шахты от ила и мусора. Особое внимание было уделено локациям, по которым поступали жалобы жителей.

Пожарные гидранты являются значимым элементом системы общественной безопасности населенных пунктов. В случае необходимости ликвидации пожара могут потребоваться большие объемы воды. Обеспечить такой расход может только городской водопровод. Поэтому от технического состояния гидрантов напрямую зависит скорость развертывания сил МЧС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил до 30 сентября завершить подготовку водоснабжения и водоотведения к зиме.