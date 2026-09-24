В Подмосковье спасли девушку, которая задыхалась из-за гигантской опухоли яичника, занимавшей всю брюшную полость

В учреждение поступила жительница с огромной опухолью яичника — размером более 60 см. Образование занимало всю брюшную полость от тазового дна до границы между брюшной и грудной полостями. Из-за этого органы грудной клетки пациентки были смещены вверх, что приводило к удушью. Помимо этого, у девушки были выявлены тромбоэмболия мелких ветвей легочной артерии, тромбозы нижней полой вены и крупных вен.

Пациентке провели полостную операцию. Вмешательство было предельно сложным в связи с размерами опухоли и тем, что она врастала в окружающие органы и ткани. При этом операцию требовалось провести максимально быстро, чтобы осложнения, вызванные опухолью, не привели к летальному исходу.

Врачи успешно удалили опухоль и направили материал на гистологическое исследование. Новообразование оказалось злокачественным. Девушку ждет курс химиотерапии. В общей сложности пациентка провела в учреждении две недели.

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