Что изменится уже с 1 октября: новые правила для пенсионеров, семей и самозанятых

С 1 октября в России начнут действовать новые правила, которые затронут пенсионеров, семьи с детьми, самозанятых и пользователей банковских услуг. Часть изменений будет особенно заметна жителям Московской области. О том, что поменяется с начала следующего месяца, рассказывает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Для пенсионеров октябрь принесет несколько видов перерасчета. Военные пенсии планируется увеличить на 4%, а для граждан, которым исполнилось 80 лет, изменится размер фиксированной выплаты к страховой пенсии. Она увеличивается на ₽9 584,69 , кроме того, устанавливается надбавка за уход в размере ₽1 413,86.

В результате общая прибавка для 80-летнего пенсионера составляет ₽10 998,55. Отдельный перерасчет предусмотрен для тех, кто завершил трудовую деятельность в сентябре: при расчете новой суммы учитываются индексации, которые не применялись к пенсии во время работы.

Еще одно изменение напрямую касается жителей Подмосковья с детьми. В регионе продолжится эксперимент с новым подходом к оценке нуждаемости для единого пособия. При рассмотрении заявления будут учитывать поступления на банковские счета и вклады членов семьи в соответствии с установленными правилами.

Поменяется и одна из банковских операций. Клиенты смогут вносить наличные через банкомат одного банка с зачислением средств на счет в другом банке, если обе кредитные организации подключены к соответствующему сервису Системы быстрых платежей. Для такой операции установлены лимиты: до ₽25 000 за один раз, ₽50 000 в сутки и ₽200 000 в месяц.

Новые требования появятся и у тех, кто работает через цифровые платформы. Закон о платформенной экономике устанавливает дополнительные правила для маркетплейсов и других подобных сервисов. Самозанятым, которые в отдельных сферах фактически работают через одну платформу с одним заказчиком более 60 часов в месяц в течение шести месяцев подряд, придется учитывать новые ограничения: площадка должна будет приостановить такое взаимодействие на два месяца.

Изменения с октября затронут также налогообложение бизнеса, маркировку отдельных товаров и лицензирование табачной продукции. Для некоторых категорий товаров и уже имеющихся остатков предусмотрены переходные сроки.

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