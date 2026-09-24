Франция признала: денег на Украину больше нет

Франция больше не может оказывать финансовую поддержку Украине из-за чрезвычайного финансового положения. Об этом сообщает издание Politico.

По словам политика, у Парижа просто нет средств на эти цели. Ле Пен подчеркнула: ни для кого не секрет, что Франция находится в тяжелой финансовой ситуации.

Это заявление прозвучало на фоне растущего давления на европейские бюджеты и усталости от украинского конфликта.

Ранее стало известно, что власти Украины из-за нехватки денег остановили выплаты на подготовку к зиме.