Франция признала: денег на Украину больше нет

Ле Пен заявила, что Франция не может больше финансировать Украину

Политика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]

Франция больше не может оказывать финансовую поддержку Украине из-за чрезвычайного финансового положения. Об этом сообщает издание Politico.

По словам политика, у Парижа просто нет средств на эти цели. Ле Пен подчеркнула: ни для кого не секрет, что Франция находится в тяжелой финансовой ситуации.

Это заявление прозвучало на фоне растущего давления на европейские бюджеты и усталости от украинского конфликта.

Ранее стало известно, что власти Украины из-за нехватки денег остановили выплаты на подготовку к зиме.

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