Франция признала: денег на Украину больше нет
Ле Пен заявила, что Франция не может больше финансировать Украину
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]
Франция больше не может оказывать финансовую поддержку Украине из-за чрезвычайного финансового положения. Об этом сообщает издание Politico.
По словам политика, у Парижа просто нет средств на эти цели. Ле Пен подчеркнула: ни для кого не секрет, что Франция находится в тяжелой финансовой ситуации.
Это заявление прозвучало на фоне растущего давления на европейские бюджеты и усталости от украинского конфликта.
Ранее стало известно, что власти Украины из-за нехватки денег остановили выплаты на подготовку к зиме.