В Реутове капитально отремонтируют центральный тепловой пункт на Юбилейном проспекте
Капремонт теплового пункта на Юбилейном проспекте проведут в Реутове
Фото: [Медиасток.рф]
В Реутове капитально отремонтируют центральный тепловой пункт на Юбилейном проспекте. В округе был объявлен соответствующий конкурс, сообщает Комитет по конкурентной политике Московской области.
Речь идет о ЦТП №7 котельной БМК-140. Объект расположен на Юбилейном проспекте, 44а.
В рамках проведения закупки планируется произвести капитальный ремонт пункта и заменить изношенное оборудование.
Работы проведут в рамках муниципальной программы за счет средств областного и муниципального бюджетов. Их завершат в 2028 году.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье к зиме подготовили около 3 тыс. котельных и 11 тыс. км теплосетей.