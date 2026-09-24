В Реутове капитально отремонтируют центральный тепловой пункт на Юбилейном проспекте. В округе был объявлен соответствующий конкурс, сообщает Комитет по конкурентной политике Московской области.

Речь идет о ЦТП №7 котельной БМК-140. Объект расположен на Юбилейном проспекте, 44а.

В рамках проведения закупки планируется произвести капитальный ремонт пункта и заменить изношенное оборудование.

Работы проведут в рамках муниципальной программы за счет средств областного и муниципального бюджетов. Их завершат в 2028 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье к зиме подготовили около 3 тыс. котельных и 11 тыс. км теплосетей.