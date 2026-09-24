В Московской области расширили проект по раннему выявлению рака легкого у курильщиков

В Подмосковье расширили на весь регион проект по раннему выявлению рака легкого у курильщиков. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

«Рак легкого долгое время может развиваться без выраженных симптомов, поэтому особенно важно выявлять его на ранней стадии. А курение — один ведущих провоцирующих факторов. Поэтому мы тиражировали проект по скринингу рака легкого у курильщиков на все Подмосковье. Его цель — выявить заболевание на ранней стадии, когда еще нет выраженных симптомов и возможности для эффективного лечения значительно выше», — сказал он.

В рамках проекта пройти обследование могут жители в возрасте от 50 лет, которые курят сейчас или бросили не более 15 лет назад, а также имеют индекс курящего человека не менее 30 пачка-лет — то есть курили как минимум пачку сигарет в день в течение 30 лет. Вместо флюорографии они направляются на низкодозную компьютерную томографию легких. Ожидается, что в текущем году состояние легких проверят свыше 12 тыс. заядлых курильщиков.

Чтобы пройти обследование, нужно обратиться к терапевту и заполнить анкету. Врач определит, соответствует ли пациент критериям программы, и в случае соответствия оформит направление.

Проведение профилактических медосмотров соответствует задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

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