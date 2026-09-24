В Люберцах капитально отремонтировали дошкольное отделение СОШ №26

В Люберцах капитально отремонтировали дошкольное отделение средней школы №26. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Учреждение площадью более 1,7 тыс. кв. метров расположено на Коммунистической улице. Его отремонтировали в рамках госпрограммы в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

В ходе ремонта здесь заменили окна и двери, установили систему вентиляции, модернизировали пищеблок, проложили инженерные коммуникации, привели в порядок фасад и кровлю. Детский сад откроется в четвертом квартале текущего года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил обновленный ДК «Мир» в Домодедове.