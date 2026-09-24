Хирург назвал семь признаков тромбоза, которые нельзя игнорировать

Сосудистый хирург Бертольди перечислил семь признаков тромбоза

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]

Тромбоз глубоких вен можно заподозрить по семи признакам, заявил сосудистый хирург Винисиус Бертольди. Об этом сообщает издание Terra.

По словам врача, чаще всего тромбоз поражает нижние конечности. Первый тревожный сигнал — отек одной ноги. Второй — боль, которая обычно локализуется в области икр и усиливается при ходьбе. Третий признак — ощущение жара в пораженной конечности. Четвертый — покраснение кожи. Пятый — тяжесть или давление в ноге. Шестой — появление вен, которые раньше не были заметны.

И самый опасный сигнал — одышка или боль в груди. Если они появились, нужно срочно вызывать скорую, потому что это может означать, что тромб оторвался и направился в легкие. В таком случае счет идет на минуты. Бертольди призвал не игнорировать эти симптомы и не заниматься самолечением.

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