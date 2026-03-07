Жены-мироносицы вместо 8 Марта: депутат Иванов рассказал о неоднозначном отношении церкви к Международному женскому дню

Депутат и представитель Всемирного русского народного собора Михаил Иванов в беседе с NEWS.ru разъяснил позицию Русской православной церкви относительно Международного женского дня.

По словам депутата, отношение церкви к празднику нельзя назвать однозначным: с одной стороны, его корни вызывают неприятие, с другой — в современной России 8 Марта трансформировалось в добрый семейный праздник, который не возбраняется отмечать и православным.

«У РПЦ неоднозначное отношение к истории праздника 8 Марта. Его корни связаны с феминистическим движением, которое Церковь не одобряет. Но он трансформировался в добрый семейный праздник, когда мужчины поздравляют своих матерей, жен, дочерей», — высказал мнение депутат.

Депутат Иванов также обратил внимание на существование в церковном календаре особой даты для чествования женщин — Недели святых жен-мироносиц. Этот день наполнен глубоким духовным смыслом и прославляет женские добродетели: преданность, самопожертвование, милосердие. Поздравляя женщин 8 Марта, рекомендовал парламентарий, стоит смещать акцент в сторону именно этих качеств и духовного понимания женской миссии.

«Но и 8 Марта полностью игнорировать не стоит — это может обидеть родных людей и создать ненужное напряжение в семье», — резюмировал Иванов.

Ранее сообщалось, что православные 7 марта встречают первую Родительскую субботу Великого поста.