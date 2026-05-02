Планета смерти: ведущий российский ученый исключил колонизацию Венеры

Несмотря на внешнее сходство с Землей, Венера остается одной из самых опасных планет Солнечной системы. Экстремальный жар и давление делают присутствие человека на ее поверхности невозможным в обозримом будущем, пишет АБН24 .

Температурный ад и атмосферные преграды

Главный научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычев в интервью РИА Новости подчеркнул абсолютную непригодность Венеры для пилотируемых миссий. По словам эксперта, температурный режим на поверхности планеты достигает критической отметки в 400 градусов. Даже в верхних слоях атмосферы, на высоте около 60 километров, показатели колеблются в диапазоне от 40 до 60 градусов. Такие условия мгновенно уничтожают любые известные формы земной жизни и выводят из строя самую современную исследовательскую аппаратуру.

Сомнительные признаки жизни

Сычев выразил скептическое отношение к популярным гипотезам о наличии микроорганизмов в венерианских облаках. Ученый полагает, что сообщения об обнаружении указывающих на жизнь химических соединений выглядят крайне неубедительно. Специалист резюмировал, что даже гипотетическое существование простейших форм жизни в атмосфере не меняет статуса планеты. Сочетание колоссального давления и испепеляющего зноя остается непреодолимым барьером, который на данный момент лишает человечество всяких шансов на успешную высадку и освоение этой территории.