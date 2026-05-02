Перестановки в Ватикане: глава московских католиков сложил полномочия

Митрополит Паоло Пецци, руководивший столичной архиепархией почти два десятилетия, покинул свой пост из-за проблем со здоровьем. Временное управление структурой перешло к епископу Николаю Дубинину, пишет Лента.ру.

Отставка по состоянию здоровья

Стало известно о завершении миссии архиепископа Паоло Пецци на посту главы Архиепархии Божией Матери в Москве. Официальные источники организации подтвердили, что иерарх, возглавлявший столичную католическую общину с 2007 года, уходит на покой. Причиной такого решения стала слабость здоровья, не позволяющая священнослужителю продолжать активную деятельность. Стоит отметить, что ранее, в марте, Пецци также оставил пост председателя Конференции католических епископов России, который он занимал на протяжении двух сроков подряд.

Назначение апостольского администратора

До момента выбора постоянного преемника руководство епархией возложено на вспомогательного епископа Николая Дубинина. Соответствующее решение принял Папа Римский, назначив его апостольским администратором. Дубинин будет временно исполнять обязанности покинувшего пост митрополита, обеспечивая преемственность в управлении церковными делами. Таким образом, в руководстве католической общины Москвы наступает переходный период после почти 19-летнего периода стабильного лидерства Паоло Пецци.