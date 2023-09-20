Жены мобилизованных из Ставрополья просят провести ротацию в зоне СВО

Родственники мобилизованных из Ставропольского края все чаще задают вопрос, когда военные вернуться домой, и почему нет возможности вернуть одних мужчин к прежней жизни, а в зону СВО направить других, сообщает newstracker.ru .

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ранее уже заявлял, что мобилизованные смогут покинуть зону СВО только после того, как спецоперация на Украине завершится. Ротации не предусмотрены. При этом, каждый военный имеет право приезжать в отпуск домой, чтобы увидеться с близкими.

Несмотря на это, призывы провести ротацию не прекращаются. Жители Ставропольского края часто поднимают вопрос в социальных сетях. Жены отмечают, что их мужья уже год проводят в зоне СВО, где мужественно выполняют свой долг.

«Подскажите, когда вернут наших мобилизованных ребят с зоны СВО? Семьи устали, у детей стресс. Пишут, что до конца СВО, но как так?», - пишут в комментариях к публикациям губернатора местные жители Ставропольского рая

Некоторые отмечают, что женам мобилизованных сложно жить без мужской поддержки и решать проблемы самостоятельно. Отсутствие пап дома особенно негативно отражается на психике детей. Люди уверены, что можно провести ротацию.

«Семьи устали, жены одни дома все на себе тянут», — заявляют ставропольчане

Власти на Ставрополье не дают официальных комментариев, когда будет еще одна волна мобилизации. Люди беспокоятся, что в последнее время депутаты Государственной думы уделяют много внимания изменениям законов о мобилизации или призыве в армию.

Представители власти объясняют, что нововведения связаны с тем, что много недочетов было выявлено во время прошлогодней частичной мобилизации.