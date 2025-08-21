«Жены-однодневки» участников СВО: адвокат рассказал о выигранном деле в суде

«Расписались они в 16:45, а уже на следующее утро Сергей был с вещами в военкомате. Вот и вся семейная жизнь», — рассказал адвокат.

Адвокат Пронин рассказал, что погибший боец женился за один день до отъезда в зону спецоперации. Пара расписалась без проведения торжественных церемоний. Родные и друзья не знали, что россиянин уже не холостой. С супругой он был знаком недолго. Он встретил девушку, когда пришел в военкомат подписывать контракт с Минобороны РФ. Супруга работала в администрации поселка и была инспектором по воинскому учету.

По словам адвоката, боец понял, что его обманули. Он позвонил уже из зоны СВО брату и рассказал о свадьбе. Супруга отказалась разводиться. Она не отвечала на сообщения, а затем заблокировала контакт мужа. Когда военнослужащий оказался в госпитале, девушка его не навещала. Однако 3 млн руб., выплаченных в рамках компенсации, предположительно, потратила по собственному усмотрению. Банковская карта была у нее дома.

«По нашим сведениям, всего она получила порядка 14 млн руб. На похоронах была мельком, только на официальной части, где были чиновники и военные. Ни на поминках, ни после ее не видели. Зато, вопреки православным традициям, уже через пару месяцев (а не через год) на могиле поставила памятник. Тогда уже шел суд, старший брат его затеял. Так что стало понятно, зачем этот памятник был нужен», — рассказал Иван Пронин.

Адвокат рассказал, что боец погиб. Вдова получила 14 млн руб. Родные начали судебное разбирательство, чтобы принудить девушку вернуть средства. Многие соседи подтвердили, что даже не видели вместе пару, не то что знали об отношениях.

«Она (вдова. — Прим. ред.) оказалась не в курсе ни его интересов, ни его физиологических особенностей. Зато Соколову все видели с отцом ее же двоих детей. Они живут в соседних домах и у них не только дети общие, но и хозяйство: куры, гуси, огород. Также все видели, что ее "бывший муж" поменял старую машину на новую. Все это было в судебных протоколах», — отметил эксперт.

