Жены погибших шахтеров уверены в сокрытии следов преступления на предприятии АО «Донуголь»

Вдова умершего в июне 2023 года шахтера, который работал на предприятии «Шерловская-Наклонная» в Ростовской области, считает, что судмедэксперт специально указывает неверную причину смерти. Женщина предоставила корреспонденту издания « RostovGazeta » фотодоказательства и документы. Выяснилось, что это не единственный случай.

Вдова утверждает, что муж погиб во время выполнения сварочных работ на большой глубине. На шахте не предоставили необходимое оборудование, а также были нарушены условия работы, и изначально перепутаны электропровода. Во время работы мужчина погиб. Сотрудники рассказывают, как это произошло.

«Коллеги мне сказали, что слышали, как Сергей закричал от удара током. Говорили, удар был настолько мощным, что у него чуть часы не оплавились. Ток вырубили сразу, подбежали к нему. Но было поздно — у него мгновенно остановилось сердце. От удара током, скорее всего, у него и появились следы на руке и на груди — прежде их не было», - рассказывает вдова шахтера

Судмедэксперт написал в заключении, что мужчина умер из-за сердечной недостаточности. Посчитали, что смерть естественная. При этом, следователь открыл уголовное дело из-за драки, о которой никто не заявлял. В итоге он опросил шахтеров, убедился, что драки не было, и закрыл дело. Женщине кажется это все подозрительным. На теле ее супруга есть синяки, которые явно появились из-за поражения током. Она показала корреспонденту фото.

Выяснилось, что это не единственный случай. Аналогичный инцидент произошел в 2021 году. Совпадает и история, и заключение судмедэксперта, и реакция руководства, и даже синяки на теле погибшего.

«Тогда я спрашивала у судмедэксперта, могло ли причиной смерти быть поражение током? Муж же выполнял сварку под высоким напряжением, был на водоотливе, а это 740 метров под землей. Там большая влажность и вода. Но судмедэксперт мне сказал, чтобы я его не учила — он сам все знает. И что у моего мужа остановилось сердце. Только почему оно остановилось — он не знает», - рассказывает еще одна вдова шахтера

Официальных комментариев редактору издания получить не удалось. В АО «Донуголь» либо не отвечают на звонки, либо игнорируют вопросы.