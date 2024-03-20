Жертва педофила поделился, как его обманул взрослый мужчина

Похититель был дважды судим. Жертвами насилия стали мальчик и девочка. Респондент рассказывает, что ему повезло. Один подросток заметил, что происходит что-то неладное и помог мальчишке вернуться домой. Тогда советский школьник не боялся и не понимал, что происходит что-то странное.

«Повлиял ли этот случай на меня? На тогдашнего, наверное. На меня сегодняшнего? По всей видимости, нет. Единственное, что я стал не доверять незнакомым взрослым, стал панически бояться милиционеров и врачей. Как-то после одной медэкспертизы я потерял сознание», — рассказал собеседник Transsibinfo.com.

Тогда телефонов не было. Дети смело гуляли во дворах до позднего вечера. Самостоятельность проявляли с самого раннего детства. Собеседник издания ходил в музыкальную школу сам. В один день выпало много снега. Транспорт ходил плохо. Тогда к нему и подошел добрый дядя Саша, который предложил ехать вместе на другом автобусе.

Шестилетний мальчик согласился. Они вышли на остановке. Потом дядя предложил попить кофе в кафе. Мужчина объяснил, что уехать они не смогут. Предложил переночевать у своей сестры.

«Я точно знаю, что тебе нужно пописать», — обратился к мальчишке дядя Саша.

Это было единственное прикасание к мальчику. Ему помог сбежать подросток, который был в семье «сестры». Он сразу все понял, расспросил ребенка и сказал, чтобы утром он уезжал на первом автобусе. Подросток дал ему денег на проезд. Потом он же давал показания в суде.

«Меня не было дома меньше суток. Когда пришел на занятия в школу, у всех были листовки с моей фотографией, все стали показывать на меня пальцами. После всех мытарств, когда я наконец-то дошел практически до дома, на половине пути навстречу милицейская машина. Автомобиль останавливается рядом, милиционер спрашивает: «Такой-то — такой-то?» Под мышки взяли и увезли», — вспоминает похищенный в детстве житель Хабаровской области.

Transsibinfo.com призывает родителей быть внимательными по отношению к своим детям, замечать изменения в поведении и верить даже самым странным историям, которыми они делятся. Нередко насильник живет в семье, но подростку никто не верит.

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