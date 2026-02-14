Жертва «схемы Долиной»: москвичка потеряла квартиру, но продолжает платить ипотеку 90 тыс. руб. в месяц

«Схема Долиной» продолжает приносить россиянам проблемы, сообщил Life со ссылкой на телеграм-канал Baza. Так, москвичка лишилась квартиры, за которую продолжает каждый месяц платить ипотеку по 90 тыс. руб.

Несостоявшаяся покупательница рассказала «Базе», что нашла для сына оптимальный вариант — двухкомнатную квартиру на юге Москвы за 2,6 млн руб. Собственницей оказалась приятная интеллигентная женщина с высшим образованием. Она сообщила, что продает квартиру, чтобы переехать ближе к родственникам. Во время подписания договора купли-продажи собственница предоставила все справки, в том числе из психо- и наркодиспансеров. Сделка состоялась.

По данным телеграм-канала, собственница после подписания документов отказалась выезжать. Она заявила, что стала жертвой мошенников и обратилась за помощью в полицию. Со временем женщина подала иск об аннулировании договора.

«Было вынесено заключение, что в день сделки владелица квартиры не могла понимать значение своих действий из-за "эмоционально-лабильного расстройства на фоне гипертонии"», — сообщил телеграм-канал.

По данным канала, суд признал сделку недействительной. Теперь у женщины нет квартиры для сына, оформлен кредит с большими процентами и нет денег. Она намерена оспаривать решение суда.

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит законопроект о продаже изъятых за коррупцию квартир.