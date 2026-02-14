За коррупцию лишат крыши над головой: в России готовят аукционы по продаже конфискованных квартир и домов

Комитет по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям рассмотрел итоги деятельности Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 2025 году. Об этом стало известно интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция «КПРФ») рассказал, что ведомство продолжит формировать законодательную базу под вовлечение в хозяйственный оборот новых видов имущества.

«Этому, в частности, служит законопроект о продаже на аукционе квартир и жилых домов, обращенных по решениям судов в госсобственность, за коррупционные правонарушения. Этот законопроект планируется рассмотреть в марте в первом чтении», — отметил Сергей Гаврилов.

На заседании Комитета участники мероприятия рассмотрели результаты работы Росимущества за 2025 год через показатели и через то, как устроены процедуры управления федеральной собственностью.

«План по поступлениям в федеральный бюджет на этот период составлял 475 млрд руб., основная часть ожидалась по дивидендам от организаций с государственным участием, около 417 млрд руб., ориентир по более эффективному управлению государственным имуществом оценивался порядка 90 млрд руб.», — сообщил Гаврилов.

Под более эффективным управлением имеется в виду набор конкретных действий, которые дают бюджету доход: подготовка активов к продаже или сдаче в пользование, оформление прав, корректная оценка, проведение процедур с установленными сроками и последующий контроль исполнения условий, уточнил специалист.

«Отдельно фиксируется динамика внутри года: за первое полугодие 2025 года поступления от более эффективного управления государственным имуществом составили 27,5 млрд руб. Эти суммы показывают, насколько результат завязан на дисциплину корпоративных решений, качество учета и юридическую готовность активов к вовлечению в оборот», — отметил депутат Гаврилов.

По мнению эксперта, дивиденды дают результат, когда государство выстраивает работу с компаниями как собственник: формирует директивы представителям, контролирует исполнение решений, добивается перечисления средств в бюджет в установленные сроки, снижает случаи зависания выплат из-за споров и недоработок в корпоративных процедурах.

«Более эффективное управление государственным имуществом требует столь же жесткой организации: от отбора объектов и оценки до корректного оформления прав, подготовки условий продажи и контроля исполнения обязательств покупателя, если они заложены в сделке. Без этой цепочки деньги в бюджет превращаются в разовые поступления, которые сложно повторять из года в год», — проинформировал специалист.

Отдельная часть деятельности связана с имуществом казны и реестрами: инвентаризация, устранение расхождений в сведениях, оформление прав, вывод из оборота объектов с проблемным статусом, передача имущества между уровнями власти, вовлечение пригодных объектов в аренду и иные формы использования, пояснил депутат.

«Когда учет обновляется регулярно, у ведомств появляется возможность быстрее принимать решения по каждому активу: что сохранять, что передавать, что продавать, что приводить в юридически корректное состояние. На этом фоне цель к 2030 году увеличить доходы от управления федеральным имуществом минимум в два раза к уровню 2021 года становится задачей ежедневной управленческой работы, где финансовый итог опирается на порядок в данных, на юридическую чистоту прав и на дисциплину исполнения решений», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что в Госдуме подвели итоги космической деятельности Роскосмоса за 2025 год.