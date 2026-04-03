«Жила на одних рейтингах»: как сотрудница маркетплейса отсудила у работодателя 5 млн руб. за годы без зарплаты

Онлайн-площадка для покупок проиграла в суде Кемерова своей сотруднице иск в 5 млн руб., сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Женщина работала менеджером по работе с клиентами больше двух лет, однако вместо полноценной зарплаты ей платили лишь надбавки, зависящие от рейтинга. Об этом рассказал эксперт Кемеровского суда Дмитрий Бакальчук. Окладную часть женщине не начисляли, а долг копился. Гражданка обратилась в суд и выиграла дело.

«Сформировалась задолженность по невыплаченным окладам за период с июня 2022 года по сентябрь 2024 года», — написал Бакальчук.

По информации эксперта суда, маркетплейс незаконно удержал у себя более 7 тыс. руб., якобы по заявлению самой сотрудницы. Суд встал на сторону работницы и обязал компанию выплатить деньги: почти 1 млн 69 тыс. руб. за оклады, более 943 тыс. руб. за премии, свыше 2 млн руб. компенсации за задержку выплат и 10 тыс. руб. за моральный вред. Незаконно удержанные 7 тыс. руб. также вернули. В итоге бывшая сотрудница отсудила у представителя электронной торговли больше 5 млн руб.

