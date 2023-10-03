«Жилье всегда актуально»: Эксперты рассказали о ситуации на рынке недвижимости

Эксперты предполагают, что к 2024 году может произойти снижение цен на вторичное жилье, сообщает 56orb.ru . В частности, в Оренбургской области снижение может составить примерно 10%.

Эксперт Оксана Морозова отметила, что ждать существенного снижения цен не стоит. В продолжение темы эксперт Данияр Гайсин уверен, что первичная недвижимость останется в прежней ценовой категории, снижения цен не стоит ожидать.

«Мы ждем снижения цен на фоне такой высокой учетной ставки в 2024 году. Причем критичного снижения цен не произойдет: рынок недвижимости не такой поворотливый», - высказала мнение изданию эксперт Оксана Морозова

Эксперты уверены, что жители России станут менее активно приобретать жилье. Люди будут чаще пользоваться льготной ипотекой. Эксперт Данияр Гайсин уверен, что люди всегда будут приобретать недвижимость. Ведь это важный момент для комфортного проживания многих семей. После нового года произойдет небольшое затишье, но в целом рынку недвижимости ничего не угрожает.

«Первичка будет расти в цене, но, возможно, не так быстро. Снижения цены скорее всего не будет. Касаемо вторички: за счет роста процентных ставок немного упадет в цене, но не значительно. По спросу в целом, скажу, что жилье всегда актуально, поэтому его будут покупать, но уже более избирательно — либо с большим первоначальным взносом, либо же подбирая ипотечные программы, которые не сильно бьют по семейному бюджету», - считает эксперт Данияр Гайсин

Цены на недвижимость в Оренбургской области сейчас выросли. Причина – повышение ключевой ставки. Многим людям одобрили ипотеку до сообщения о повышении ставки. Теперь у них есть небольшой период времени успеть купить жилье, чтобы оформленная ипотека «не сгорела». Повышенный спрос спровоцировал рост цен, ведь продавцы также хотят заработать больше.

Ранее руководитель компании «LIKE недвижимость» Александр Мильский рассказал Бел.Ру, что выгоднее оформлять ипотеку на жилье на первичном рынке недвижимости или же покупать за наличный расчет.