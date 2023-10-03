Эксперт Мильский рассказал, стоит ли оформлять ипотеку в условиях повышенной ставки

Руководитель компании «LIKE недвижимость» Александр Мильский рассказал корреспонденту издания « Бел.Ру », как поступать жителям России – оформлять ипотеку, несмотря на повышенную ключевую ставку, или же временно отказаться от решения приобретать жилье.

Эксперт рассказал, что в настоящее время выгоднее приобретать недвижимость на первичном рынке недвижимости. Причина – размер ставки остался прежним (от 7,7%). Размер ключевой ставки на вторичном рынке недвижимости составляет в среднем 14%, но может достигать и 15,5% годовых. Эксперт отмечает, что значение имеет банк, который выбирает покупатель. Размер ключевой ставки теперь изменяется.

«По банковским условиям — поднялась процентная ставка. Кое-где увеличился размер первоначального взноса. К примеру, на первичку рост составил 5% — был 15%, а сейчас 20%. Больше особо никакие условия не изменились. Однако возможно, что изменения произошли внутри кредитных организаций. Например, появились новые программы обязательного страхования», - пояснил корреспонденту Бел.Ру эксперт Александр Мильский

Александр Мильский рассказал, что спрос на ипотечное жилье уже сократился. Значит, стоит ожидать изменения цен в ближайшее время. Эксперт советует сейчас отказаться от ипотеки на вторичное жилье.

«По вторичке сейчас невыгодно брать ипотеку. Она дорогая. Ее лучше брать, когда она понизится. Когда это произойдет — неизвестно. Можно предполагать все, что угодно, а Центробанк поступает по-своему. Я думаю, что снижение будет к весне. Риелторам предстоят тяжелые времена. В конце осени и зимой будет высокая процентная ставка на вторичку и спрос будет минимальный», - считает эксперт Мильский

Что касается первичной недвижимости, то значение имеет регион, в котором человек хочет купить жилье. Например, в Белгородской области действуют субсидии от губернатора, но есть другая проблема – новостроек в регионе немного. Большая часть домов находится на стадии строительства.

Если человек имеет возможность купить жилье за наличные деньги, то сейчас самое выгодное время для заключения договора, считает эксперт.

Ранее эксперты рассказали изданию Muksun.fm, стоит ли сейчас оформлять ипотеку. Их мнение по многим вопросам совпадает с прогнозом аналитика Мильского.