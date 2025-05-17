Житель Балашихи принес муляж гранаты в сервисный центр по обслуживанию техники

Житель Балашихи принес в сервисный центр по обслуживанию бытовой техники предмет, который похож на гранату, сообщил телеграм-канал ГУ МВД России по Московской области. Сотрудники правоохранительных органов приняли меры для обеспечения порядка.

В ведомстве отметили, что между администратором центра и одним из клиентов произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина достал предмет, визуально похожий на гранату. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов.

«Подмосковными полицейскими пресечено нарушение общественного порядка мужчиной в Балаших», — указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что мужчина отдал в центр бытовой прибор с целью его ремонта. Поводом для конфликта стало длительное ожидание результатов. Правоохранители установили, что общественный порядок нарушил местный житель 1986 года рождения. Он принес с собой муляж гранаты, который изъяли сотрудники правоохранительных органов. Горожанина доставили в территориальный отдел. Сотрудники выясняют все обстоятельства произошедшего, чтобы принять необходимые меры по привлечению к ответственности. Сервисный центр расположен на улице Некрасова.

«В результате инцидента пострадавших нет», — проинформировали в ГУ МВД России по Московской области.

Ранее сообщалось, что в Сергиевом Посаде мужчину задержали за хранение оружия и взрывных устройств.