В Сергиевом Посаде мужчину задержали за хранение оружия и взрывных устройств

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Сергиево-Посадскому округу задержали 51-летнего мужчину, которого подозревают в незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывных устройств, по месту жительства. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что в комнатах его квартиры и сейфе полицейские нашли предметы, «визуально схожие с сигнальными минами, противотанковым гранатометом, патронами, гранатами и их составными частями».

В отношении мужчины возбудили уголовные дела по ст. 222 и ст. 222.1 УК РФ, ему выдали подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.