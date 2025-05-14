В Сергиевом Посаде мужчину задержали за хранение оружия и взрывных устройств
Полиция в Сергиевом Посаде задержала мужчину за хранение оружия
Фото: [t.me/gumvd50]
Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Сергиево-Посадскому округу задержали 51-летнего мужчину, которого подозревают в незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывных устройств, по месту жительства. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.
Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что в комнатах его квартиры и сейфе полицейские нашли предметы, «визуально схожие с сигнальными минами, противотанковым гранатометом, патронами, гранатами и их составными частями».
В отношении мужчины возбудили уголовные дела по ст. 222 и ст. 222.1 УК РФ, ему выдали подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.