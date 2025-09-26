Житель Балашихи вынес на контейнерную площадку более 50 томов сочинений Ленина и Сталина

Пользователи соцсетей обсуждают находку, найденную на одной из контейнерных площадок в микрорайоне Купавна Балашихи — более 50-ти томов из собраний сочинений Ленина и Сталина, аккуратно разложенные по стопкам и перевязанные веревкой, сообщил REGIONS.

По информации издания, дискуссия велась в телеграм-канале «360.ru Балашиха». Одни комментаторы с пониманием отнеслись к поступку кого-то из горожан. Они предположили, что библиотеки откажутся взять книги. Дома же издания занимают место. Некоторые подписчики заявили, что книги — это история целой эпохи. Даже если они потеряли актуальность, выбрасывать их не стоит.

Сотрудники библиотеки им. Тютчева рассказали REGIONS, что сдать книги может любой житель города, но есть некоторые нюансы.

«Мы отдаем предпочтения новым изданиям. Старые книги обычно идут на буккроссинг, а часть из них в рамках волонтерской работы мы передаем в библиотеки удаленных регионов, там где есть дефицит книг», — рассказала REGIONS сотрудница библиотеки.

По информации издания, буккроссинг — это обмен книгами. В Балашихе в различных кафе, библиотеке и городском парке оборудована специальная полка. Любой горожанин может, как принести ненужную книгу, так и выбрать что-либо из предложенного для чтения. Адреса пунктов буккроссинга размещены по ссылке.

В Министерстве жилищного надзора Московской области призвали не выбрасывать книги и предложили участвовать в акции «Мегабак». В Балашихе ненужные вещи, в том числе книги, горожане приносят по адресам: ул. Терешковой, вл. 4 и ул. Пригородная в мкр. Саввино. Предметы перерабатывают, чтобы люди могли повторно их использовать.

Ранее юрист Салкин предупредил, что вынос больших коробок на свалку может обернуться штрафом.