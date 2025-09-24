Штраф за коробку: юрист предупредил об опасной ошибке при переезде

Сбрасывание крупногабаритной упаковки на обычные свалки после переезда может обернуться штрафными санкциями как для граждан, так и для организаций. Об этом россиян предостерег юрист Михаил Салкин, сообщив порталу NEWS.ru о возможных последствиях.

По словам специалиста, утилизация крупной тары должна производиться исключительно в специально предназначенных для этого контейнерах. Он отметил, что выброс небольшого количества картона, например упаковки от пиццы, в обычный контейнер не вызовет никаких проблем.

Однако, как подчеркнул Салкин, за размещение крупногабаритных коробок не в специализированном контейнере, складирование их возле контейнерной площадки или избавление от «коммерческих» коробок, оставшихся после деятельности бизнеса, предусмотрены штрафы.

Ссылаясь на статью 8.2 Кодекса об административных правонарушениях, юрист указал, что физические лица могут быть оштрафованы на сумму до 2 тыс. руб. за утилизацию крупных коробок в неположенном месте. Для юридических лиц, занимающихся выбросом коммерческого мусора в контейнеры для жилых домов, штрафные санкции значительно выше — до 250 тыс. руб.

