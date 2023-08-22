Житель Белгорода угнал ВАЗ-2106 при помощи услуг эвакуатора

В Белгороде у владельца ВАЗ-2106 угнали авто. Местный житель использовал для угона услуги эвакуатора, сообщает bel.ru .

Мужчина возвращался домой с работы и обнаружил в одном из дворов припаркованный на автостоянке ВАЗ-2106. Прохожему показалось, что авто находится в заброшенном состоянии и является бесхозным. Он решил отвести автомобиль ближе к дому. Открыл окно, но завести не получилось. В машине находились документы на транспортное средство.

Предприимчивый местный житель вызвал эвакуатор. Показал водителю документы и уверил, что машина его. Возле дома он начал разбирать авто с целью распродажи на запчасти. 24-летний владелец ВАЗ-2106 обратился в полицию, когда обнаружил пропажу. Местного жителя быстро нашли. Распродать машину на запчасти он еще не успел.

Сотрудники правоохранительных органов оценили предварительный ущерб в 80 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. За кражу с причинением умышленного ущерба жителю Белгорода могут назначить до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Стрелецком Белгородской области пассажир вызвал такси, а затем угнал у водителя машину.