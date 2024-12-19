Житель Кемерова сделал из снега музыкальный ансамбль зверей

Пресс-служба мэрии Кемерова рассказала о местном жителе, который каждый год создает из снега необычные композиции. В нынешнем году вблизи частного дома появился музыкальный ансамбль зверей, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Автор проекта признался, что ему хотелось поднять окружающим настроение. Из снега он сделал гуся, енота, ежа и белку, которые играют на разных музыкальных инструментах. Позаботился мужчина и о зрителях. Главным ценителем музыкального исполнения стала сорока.

В центре композиции местный житель разместил главных символов Нового 2025 года — Деда Мороза, Снегурочку и змею. А на заборе, который украшен дождиком, появились синицы и снегири. Фигуры из снега мужчина вырезал при помощи пилы. Виртуальный концерт проходит на фоне ценной для региона ели.

«Во дворе дома раскинулась большая ель – ее более десяти лет назад кемеровчанин перевез из тайги. Пушистая лесная красавица выросла выше дома, каждый новый год хозяева ее украшают», — сообщила пресс-служба.

Автор работы разукрасил композиции из снега, сделав их более реалистичными. В сообщении указано, что на работу он потратил много дней. Также отмечено, что в городе проходит конкурс по лучшему украшению локаций перед Новым годом. Скоро будут объявлены его победители.

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