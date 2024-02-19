Житель Краснокамска понесет ответственность за убийство, совершенное более 22 лет назад

Сотрудники правоохранительных органов обвинили местного жителя Краснокамска в убийстве, которое было совершено более 22 лет назад, сообщает properm.ru . Материалы дела переданы в суд.

Согласно версии следствия, мужчина убил пожилого человека. Его труп был найден в квартире потерпевшего с колотыми ранами. Было установлено, что мужчина умер неестественным способом. После взятия необходимых биоанализов удалось установить, что к преступлению причастен неоднократно судимый житель Краснокамска. В колонии он пребывает за другие убийства.

Известно, что мужчина совершил убийство в состоянии алкогольного опьянения. Пожилой мужчина не мог сопротивляться, но нападающего это не остановило. Он нанес ему множественные удары топором. Инцидент произошел в декабре 2001 года.

Учитывая, что преступление было совершено много лет назад, понадобилась большая доказательная база: 15 опрошенных свидетелей, 10 различных судебных экспертиз. Данные переданы в суд для определения степени наказания.

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