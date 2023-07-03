Житель Кубани, находясь в колонии, возглавил преступную иерархию

В период с 2021 по 2022 год житель Кубани отбывал наказание в колонии Ставропольского края, где продолжил свои преступные махинации, сообщает newstracker.ru . В местах лишения свободы он получил статус «положенец».

Мужчина оказался в высшем звании в преступной иерархии. Пользуясь положением, осужденный вымогал деньги у других заключенных. По свидетельствованиям одного из них, житель Кубани требовал 300 тысяч рублей. Мужчина действовал не самостоятельно, он курировал другими преступниками и контролировал сбор денежных средств.

В настоящее время правоохранительные органы возбудили уголовное дело по данному факту. В Ставропольском краевом суде пройдет заседание, в ходе которого «положенцу» огласят меру наказания за содеянные правонарушения. Данную информацию подтвердили в региональном УМВД.