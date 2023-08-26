Житель Московского региона стал богаче на 500 миллионов рублей благодаря лотереи

Согласно данным «Столото» житель Московского региона, который участвовал в лотерее «Спортлото «4 из 20», выиграл почти 500 миллионов рублей, пишет агентство « РИА Новости ».

В московском офисе компании «Столото» проинформировали, что пока неизвестно, кто именно стал победителям. Счастливец должен обратиться в точку компании и предъявить документы. Тогда представителям станет также известна и игровая стратегия игрока лотереи.

«В ходе 6709-го тиража лотереи «Спортлото «4 из 20» был разыгран многомиллионный суперприз - 492 070 999 рублей. По предварительной информации, победителем стал участник из Московского региона», – сообщили в компании

За все время существования лотереи «Спортлото «4 из 20» выигрыш в 500 миллионов рублей стал третьим из самых больших. В компании рассказали, что стоимость билета составила 250 рублей. Розыгрыш проходил в субботу, 26 августа.

Билет лотереи «Спортлото «4 из 20» состоит из двух полей. Чтобы забрать суперприз, необходимо угадать числа одновременно в двух полях. Сегодняшний победитель справился с зданием. Восемь верно угаданных цифр принесли большие деньги.

Предыдущие большие выигрыши забрали игрок из Перми в 2020 году и житель из Южно-Сахалинска в 2021 году. В обоих случаях сумма выигрыша превышала более 500 миллионов рублей.