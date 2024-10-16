Житель Новокузнецка расставлял украденные в другом городе мусорные баки

Житель Новокузнецка работает строителем. В рамках выполнения профессиональных обязанностей он неоднократно приезжал в город Прокопьевск. В полиции Кузбасса сообщили, что мужчина использовал не по назначению рабочую технику с краном-манипулятором. При помощи оборудования он погружал и перевозил мусорные баки, которые потом расставлял для общего пользования горожан в Новокузнецке. Подобную операцию строитель выполнял несколько раз.

Житель Новокузнецка установил по городу четыре мусорных бака. Сумма ущерба городу составила 160 тыс. руб. В полиции отметили, что похищенные контейнеры вернули в Прокопьевск. Мужчину задержали. В ходе разбирательств выяснилось, что ранее он привлекался к ответственности. В нынешний раз его могут заключить в колонию сроком до двух лет.

«Дознавателем отдела полиции «Зенковский» ОМВД России по г. Прокопьевску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», — сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что четыре человека обвиняются в хищении 24 млн руб. при вывозе мусора из леса в Подмосковье.