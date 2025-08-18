Житель Подмосковья устроил балкон для кошки в многоквартирном доме: юрист объяснил правила

Необычный трехэтажный балкон для кошки, оборудованный мягкой лежанкой и навесом, стал предметом споров среди жителей одного из домов в Балашихе. В то время как хозяин питомца доволен комфортом своего любимца, соседи выражают обеспокоенность: законно ли такое сооружение и не нарушает ли оно их права? В вопросе разбирался REGIONS.

По словам Петра Попова, руководителя муниципального отделения Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области в Балашихе, фасад здания относится к общему имуществу собственников.

«Для получения согласия на изменение фасада необходимо получить квалифицированное большинство голосов на общем собрании собственников (не менее 2/3 голосов от общего числа голосов)», — пояснил Петр Попов.

Эксперт предупредил, что в Подмосковье действуют строгие правила благоустройства, которые регулируют внешний вид зданий. Самовольная установка балкона для кошки может привести к административной ответственности по статье 6.4 КоАП Московской области.

«Правила благоустройства территории муниципальных образований Московской области часто устанавливают дополнительные требования к внешнему виду фасадов зданий и сооружений. В частности, может быть установлен запрет на самовольное изменение фасадов, размещение на них рекламных конструкций, вывесок и других элементов без согласования с органами местного самоуправления», — отметил Петр Попов.

Эксперт подчеркнул, что в отдельных случаях разрешение может быть получено, если соблюдены определенные требования. Однако без должного оформления даже самая удобная лежанка для питомца превратится в головную боль для хозяина. Вот некоторые требования: получить согласие собственников на общем собрании, ознакомиться с местными правилами благоустройства и получить разрешение администрации, заказать безопасный проект у специалистов. Важно удостовериться, что нововведение не ущемляет права других жильцов.

«Комментарий носит информационный характер и не является юридической консультацией», — предупредил REGIONS.

