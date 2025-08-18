Жители деревни в Подмосковье предупредили, что будут травить коз

Корреспондент REGIONS проанализировал посты в соцсетях. Жители публикуют фото, которые доказывают прогулки коз по кладбищу. Пользователи отмечают, что на могилах родных остаются следы животных. Козы щиплют траву и съедают живые цветы, возложенные на погребенья. Искусственные растения разбрасывают по территории кладбища. Автор поста предупредил, что в следующий раз коз будут травить.

По информации издания, мнение пользователей разделилось. Многие предложили выход из конфликтной ситуации: администрации кладбища рекомендовано преградить козам путь к могилам, а их владельцу — внимательно следить за животными. Проблема актуальна для жителей разных регионов.

«Бесконтрольный выпас животных — это административное правонарушение. В этом случае составляется протокол, и дальше дело передается в суд. Владельцу коз может грозить штраф от 200 руб. до 500 тыс. руб.», — рассказал юрист Алексей Гуляев.

По данным издания, ранее деревенское стадо коз уже прославлялось в соцсетях. Весной они ушли из населенного пункта вместе с овцами. Владельцы животных обращались через Сеть к своим соседям, чтобы они помогли вернуть свободолюбивых коз.

