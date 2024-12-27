ФСБ арестовала жителя Сахалина за сбор данных и отправку их СБУ

Управление ФСБ по Сахалинской области пресекло деятельность местного жителя, который сотрудничал с СБУ, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления.

В ведомстве проинформировали, что 35-летний житель установил контакт с представителем СБУ через Сеть. О своем сотрудничестве он никому не рассказывал. Связь проходила через интернет-мессенджер. Мужчина выполнял задания, которые ему поручали. Затем отправлял данные, подтверждающие выполнение задачи, и получал вознаграждение.

В ведомстве уточнили, что для выполнения одного из заданий СБУ житель Сахалина направился в Белгородскую область. В чате он пересылал собранные данные. Незаконную деятельность вел и в других регионах РФ. В его обязанности, в частности, входил сбор информации о стратегических объектах России и военной технике.

«УФСБ России по Сахалинской области вскрыта и пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации 1989 года рождения, причастного к сотрудничеству на конфиденциальной основе с иностранным государством», — говорится в сообщении.

В настоящее время задержанный житель Сахалина находится под стражей на время расследования в рамках возбужденного уголовного дела.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила серию покушений на высокопоставленных военных в Москве.