Мужчина находился в Курской области, когда ВСУ вторглись на территорию региона. Он рассказал, что украинские военные проявляли жестокость по отношению к мирным людям. Еще более агрессивно вели себя наемники, прибывшие из разных стран, в частности, Франции, Грузии и Польши. Людей, которые эвакуировались из населенных пунктов, убивали.

«Много убило людей, когда мы выезжали. Знакомых убили», — рассказал собеседник агентства.

Прибыв в ПВР, Владимир Мальцев общался с другими эвакуированными жителями Курской области. Люди рассказывали, что происходило в их городах: над женщинами издевались, многих изнасиловали. Мирных людей убивали. Некоторые украинские военные предупреждали россиян, что им лучше уехать. Вскоре должны были зайти наемники, которые никого не ставили бы в живых.

«А грузины, поляки, французы, эти все наемники — они просто истребляли людей как тараканов», — добавил житель Суджи Мальцев.

Мужчина рассказал, что люди бежали из своих домов разными способами. Знакомая семья с девятью детьми переправлялась через реку. Некоторые убегали, пробираясь через лесные массивы. Владимир Мальцев в момент первых атак ВСУ находился с женой и младшим ребенком дома. Супруги выбежали в коридор и накрыли своими телами ребенка. Когда наступила небольшая пауза, забрали от бабушки старшего и решили выезжать из Суджи. Тогда некогда было о чем-то раздумывать. Уже в ПВР мужчина понял, как его семье повезло выжить.

Ранее сообщалось, что число взятых в плен в Курской области украинских боевиков растет.