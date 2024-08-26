Алаудинов: число взятых в плен в Курской области украинских боевиков растет

По словам командира спецназа «Ахмат», российские войска продолжают брать в плен украинских боевиков. При этом часть из них сдаются добровольно, отметил Алаудинов. Кроме того, украинские пленные рассказывают «интересные вещи» о службе в рядах ВСУ.

Алаудинов призвал украинских боевиков последовать примеру их сдавшихся товарищей, чтобы сохранить себе жизнь.

Атака Курской области началась 6 августа в 5:30 утра. По состоянию на 25 августа, было ликвидировано более 5800 боевиков, 72 танка и 11 РСЗО.

Ранее военный аналитик прокомментировал прогнозы о скором окончании СВО.