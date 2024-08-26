Алаудинов: число взятых в плен в Курской области украинских боевиков растет
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Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что количество взятых в плен украинских боевиков продолжает увеличиваться, сообщило РИА Новости.
По словам командира спецназа «Ахмат», российские войска продолжают брать в плен украинских боевиков. При этом часть из них сдаются добровольно, отметил Алаудинов. Кроме того, украинские пленные рассказывают «интересные вещи» о службе в рядах ВСУ.
Алаудинов призвал украинских боевиков последовать примеру их сдавшихся товарищей, чтобы сохранить себе жизнь.
Атака Курской области началась 6 августа в 5:30 утра. По состоянию на 25 августа, было ликвидировано более 5800 боевиков, 72 танка и 11 РСЗО.
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