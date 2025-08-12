Житель Сургута ищет способы установить памятник жертвам авиакатастрофы 1974 года

По информации издания, вертолет Ми-8 и самолет Ан-2 столкнулись в небе над Сургутом в 1974 году. Погибли экипажи и пассажиры. Министерство гражданской авиации СССР засекретило дело. Общественный деятель, юрист Роман Подгорбунский на протяжении многих лет изучал причины катастрофы. Он поделился с редакцией фото и данными из рассекреченного дела. Мужчина встретился со старожилами и ветеранами аэропорта, чтобы узнать от них достоверные данные. Он определил координаты мест падения, место захоронения одного из пассажиров и остатки памятника. Мемориал был разрушен вандалами в 2007 году.

«Меня зацепило, что памятник погибшим утрачен. По наличию венков и мягкой игрушки понятно, что наверняка есть родственники, которые проживают в Сургуте и помнят своих близких. В списке пассажиров указаны фамилии и места работы», — рассказал Муксун.Fm Роман.

По информации издания, Роман ищет волонтерские организации, которые согласятся выделить средства на строительство памятника погибшим. Кроме того, необходимо получить согласие собственника земельного участка и обратиться с коллективным запросом в комиссию по топонимике администрации города. На данный момент многие горожане поддержали инициативу и оказывают помощь.

«Есть хороший шанс довести начатое до конца», — сообщил Роман.

По информации издания, Роман изучает истории других трагедий, которые произошли в Сургуте. В 1971 году в небе над городом разбился самолет АН-2. Через две недели снова произошло крушение самолета АН-2. Общественник уверен, что память о погибших должна быть увековечена.

