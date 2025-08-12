Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на реку Томь

Во вторник, 12 августа, в мессенджерах появилось фото, на котором зафиксировано падение легкомоторного самолета, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры подтвердили информацию. Специалисты уточнили, что инцидент произошел в субботу, 9 августа.

По информации издания, самолет-амфибия под названием «Борей» выполнял частный полет. Очевидцы выкладывают фото. Часть воздушного транспортного средства полностью погрузилась в воду. Виднелся лишь хвост самолета. Об инциденте в мессенджерах рассказали очевидцы, сообщил телеграм-канал «Вести Кузбасс».

В прокуратуре уточнили, что легкомоторное воздушное судно совершило жесткую посадку в акваторию реки Томь. Инцидент произошел вблизи населенного пункта Мозжуха в Кемеровской области. По факту падения самолета-амфибии по инициативе сотрудников транспортной прокуратуры организована проверка. Специалисты намерены выяснить, не было ли нарушено исполнение законодательства о безопасности полетов. О пострадавших не сообщается. Для установления причин при необходимости будут привлечены сотрудники других ведомств. В ведомстве не предоставили данные о лице, которое управляло воздушным средством.

«Обстоятельства и причины авиационного события устанавливаются», — указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что будут контролировать ход проверки.

