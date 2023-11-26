Житель Тулы пострадал в результате попадания БПЛА в жилой дом

Беспилотник, принадлежавший украинским ВС, попал в жилой дом города Тулы, в результате чего был ранен один из его жителей. О пострадавшем россиянине расскзал тульский губернатор Алексей Дюмин, его слова были опубликованы на портале правительства области.

Согласно информации Дюмина, пострадавший получил легкое резаное ранение в результате попадания дрона в дом. Уточняется также, что жильцу дома уже была оказана медицинская помощь и его жизни ничего не угрожает.

Губернатор также сообщил о том, что БПЛА попал в многоэтажный дом после того, как был сбит отечественными системами ПВО и потерял управление. Дюмин уточнил, что в результате инцидента не было зафиксировано серьезных повреждений дома, лишь пострадало остекление нескольких квартир, что вскоре будет исправлено.