Житель Волгограда заставил ветклинику ответить за смерть питомца

У жителя Волгограда был экзотический кот – каракал стоимостью 584 тысяч рублей, который заболел. Мужчина обратился в ветеринарную клинику. После операции животное погибло. Владелец смог доказать вину ветеринаров и отсудил 786 тысяч рублей, сообщает novostivolgograda.ru .

Житель Волгограда сначала обратился в одну клинику. Ему предложили выбрать стационарное лечение, но не сообщили диагноз и прогнозы. Животное осталось в ветеринарной клинике, но ему становилось только хуже. Тогда владелец каракала обратился в другое медицинское заведение, где питомца прооперировали. Позже животное умерло. Хозяин предъявил претензии ветеринарам, на которые они не реагировали. Тогда он обратился в суд. Были проведены необходимые экспертизы.

Установленный диагноз – «перитонит», причина смерти – «сепсис». Действия медиков были неквалифицированными, поэтому суд стал на сторону собственника каракала. Клиника должна выплатить моральную компенсацию в размере 786 тысяч рублей. Это не единичный случай, когда ветеринары несут ответственность за смерть животных. В 2022 году житель Волгограда отсудил 127 тысяч рублей за смерть своей собаки.