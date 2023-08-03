Жителей Германии эвакуируют из Нигера, где военный переворот может ослабить позиции Запада

Эвакуация происходит на протяжении нескольких дней. Вернуть граждан Германии домой стало возможным при помощи Франции, которая организовала гуманитарные рейсы. Посольство Германии продолжает работу на территории Нигера.

Во вторник, 1 августа, на территории Нигера приземлился первый самолет, который помогал гражданам Франции покинуть территорию государства, в котором происходят массовые беспорядки. Предполагалось, что данной возможностью воспользуются несколько сотен французов. В МИД ФРГ рекомендовали гражданам своей страны также последовать примеру французов и возвращаться домой.

Нигер – государство, которое имеет большие залежи урана и других полезных ископаемых. Эксперт Малек Дудаков считает, что военный переворот может дестабилизировать ситуацию на рынке урана. Это негативно отразится на западном мировом сообществе. Потеря Франции контроля над ситуацией в Нигера ослабит позиции Запада в политической и экономической сфере. Таким прогнозом эксперт поделился корреспонденту издания «Известия». По мнению политолога в США также заинтересованы в стабилизации обстановки, потому что они тоже могут получать уран из Нигеры.

«Для Запада Нигер играет довольно важную роль, все-таки страна, если не ошибаюсь, является шестым экспортером всего урана в мире. Он в основном, конечно, поступает во Францию, но я думаю, что часть урана может поступать и в США. В целом дестабилизация рынка урана, которая может последовать за военным переворотом, вызывает много обеспокоенности у западных политиков», - считает политолог-американист Малек Дудаков

Также эксперт отметил, что между США, Китаем и Россией идет борьба за Африку, которую на данный момент явно проигрывает Белый дом. В США также опасаются, что Россия будет и дальше расширять свое влияние на ряд африканских стран.