Жителей Кемерова пустят на городской праздник за банку варенья или овощ-гигант

В пресс-службе мэрии Кемерова проинформировали об особенных условиях для тех горожан, кто принесет на праздник «День варенья» банку варенья или овощ-гигант, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Вход на праздник платный (300 руб.). Однако с 15.00 до 16.00 действует скидка. Так, горожанам предложено принести банку варенья, приготовленного в домашних условиях. Также вход свободен для тех жителей, кто вырастил на своем участке гигантских овощ и готов доставить его на праздник.

Праздник, приуроченный 33-летию музея-заповедника «Красная Горка», пройдет 21 сентября. На территории музея появится «вкусная полянка», где гостей будут угощать вареньем и необычными блюдами, приготовленными на огне. Организаторы откроют ярмарку старинных предметов, которые можно не только рассмотреть, но и при желании приобрести. Таже горожанам предложат оценить овощные рекорды. Множество мастер-классов и праздничный концерт — программа «Дня варенья» разнообразная.

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