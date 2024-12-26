Жителей Кузбасса предупредили о существенном подорожании коммунальных услуг в 2025 году

В 2025 году в разных городах Кузбасса ожидается повышение тарифов по коммунальным услугам. Рост может составить 21,9%, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Сибдепо уточнил, что рост стоимости зависит от конкретного города и компании. Так, некоторые предприятия уже согласовали объем работ, необходимые для предоставления качественных услуг. В большинстве населенных пунктах рост в среднем составит 21,9%. Однако есть и более высокие проценты. В частности, в Кемерове — 26,1%, в Белове — до 24,8%.

Сибдепо пояснил, что первые квитанции с повышенными ценами придут жителям региона в августе. До этого времени они будут платить по старым тарифам. По данным издания, регион в целом платит меньше, чем другие субъекты РФ. Так, разницу оплачивает региональное правительство из кузбасского бюджета. Теперь регион переходит на новую систему оплаты ЖКУ, которая будет проходить поэтапно.

Жители региона негативно восприняли известие о подорожании коммунальных тарифов. К такому выводу Сибдепо пришел, анализируя комментарии в соцсетях. В свою очередь местная власть готова помогать в оплате тем категориям жителей, которые не имеют возможности из-за низкой заработной платы или других проблем.

Ранее сообщалось, что более сорока тысяч консультаций по онлайн-сервису «Умная платежка» провели в подмосковных МФЦ.