Более сорока тысяч консультаций по онлайн-сервису «Умная платежка» провели в подмосковных МФЦ
Фото: [Пресс-служба Мингосуправления МО]
С начала 2024 года в подмосковных офисах «Мои Документы» для жителей региона провели более 43 тысяч консультаций по установке и использованию мобильного приложения «Умная платежка». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
В ведомстве уточнили, что данный онлайн-сервис предназначен для управления счетами за жилищно-коммунальные услуги.Там можно узнать баланс лицевого счета, историю начислений и платежей, оплатить счета, передавать показания счетчиков и не только.
«Кроме индивидуальных консультаций в МФЦ Подмосковья проводят и групповые занятия. В текущем году их посетили порядка 4,5 тысячи человек, среди которых в основном представители старшего поколения», — рассказала директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.